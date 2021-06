Laufangebot in Leonberg Der Citylauf führt raus aus der Stadt

Leonberg - Der letzte Samstag im Juni gehört dem Leonberger Citylauf. Und was passiert da an diesem Wochenende auf dem Festplatz an der Steinstraße, in der Altstadt, in der Stadtmitte und in Eltingen? Nichts. Jedenfalls nichts, was mit einem Laufwettbewerb zu tun hat. Coronabedingt fällt die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge aus. Nachdem 2020 klar war, dass nichts möglich sein würde, blieb die Unsicherheit in diesem Jahr zu groß, ob der angestammte Termin zu halten sein würde. Schließlich bedarf es einer gewissen Vorbereitungszeit, um dieses Event auf die Beine stellen zu können.