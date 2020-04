Leonberger Laufevent Cityläufer müssen sich noch ein Jahr gedulden

Die Gesundheit geht vor

Die Entscheidung dazu hatten Eberhard Trinkner und seine Mitstreiter aber schon vor dem offiziellen Verbot von Großveranstaltungen getroffen – per Video-Chat. „Zu den Zielen unseres Vereins gehört, die Fitness und Gesundheit zu unterstützen. Da kann man keine Massenveranstaltung in solch einer Zeit abhalten“, sagt Trinkner über den Förderverein Laufsport Leonberg, der den Citylauf veranstaltet. „Mehrere hundert Läufer und Läuferinnen dicht gedrängt hinter der Startlinie oder bei der Hocketse auf dem zentralen Veranstaltungsgelände, viele Zuschauer am Straßenrand und bei der Siegerehrung – das wäre ohnehin das falsche Zeichen in Zeiten dieser Pandemie gewesen.“