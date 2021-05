DRF Luftrettung in Leonberg Die Standortfrage kann sich über Jahre ziehen

Insgesamt 29 Standorte hat die DRF Luftrettung, früher hieß sie Deutsche Rettungsflugwacht, in ganz Deutschland. Einer davon ist seit nunmehr 35 Jahren am Leonberger Krankenhaus. „Wir decken mit unseren Einsätzen einen Radius von 100 Kilometer ab und sind für zehn Landkreise zuständig“, sagt Dirk Gockeler, der Stationsleiter und Notfallsanitäter in Leonberg. Den Jahrestag hätte er mit seinem Team gerne größer mit Publikum gefeiert, was wegen Corona nicht möglich war.