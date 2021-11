Betreutes Wohnen in Renningen Nachbarn kritisieren Pläne am Standort Sessler-Mühle

„Überaus massig und ausladend“

Gegen diesen haben einige Anwohner schriftlich Einspruch erhoben. Man sei nicht gegen das Projekt selbst, man habe nur ein Problem mit „der Art und der Form, die hier einfach so gar nicht reinpasst“, so Flocke. Während die Mühle sich in das Ortsbild gut eingefügt habe, solle der Bau der Seniorenresidenz „überaus massig und ausladend ausgeführt werden“, wie es wörtlich in dem Schreiben an die Verwaltung heißt. Der Komplex werde demnach nicht nur eine deutlich größere Fläche einnehmen. „Über nahezu die gesamte Fläche würde das Flachdach des Gebäudeteils eine Höhe erreichen, die seither lediglich durch den höchsten Giebel der Mühlengebäude markiert worden ist.“ Es werde zudem mit zweierlei Maß gemessen, da Vorgaben, die andere Bauherrn einhalten mussten, wie die Schrägdächer, hier nicht gelten würden. Auch die Infrastruktur sehen die Anwohner als problematisch an, um etwa den vielen Verkehr, der zu erwarten sei, aufzunehmen.