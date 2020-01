Bauprojekte in Leonberg Zwei Traditionshäuser sind Opfer der Bagger

An der Ecke Römerstraße/Stohrer Straße, wo bis zum Sommer 2018 Schuhe verkauft wurden, entsteht ein Neubau für zwölf Wohnungen und zwei Geschäfte. Ursprünglich hatte sich Wohnbau Haußer das zentrale Grundstück gesichert. Doch mittlerweile hat das Leonberger Unternehmen das Projekt an die Regio-Bau in Bietigheim-Bissingen verkauft, das nun den Neubau realisieren wird.