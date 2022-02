Neubau in Korntal Fast 100 Jahre altes Haus verschwindet

So wartet Thomas Neubauer, wie er es schon eine ganze Weile tut. Und kann in der Konsequenz auch nicht sagen, wann der Neubau fertiggestellt sein wird. Ursprünglich hatte er gehofft, die Baugenehmigung im Jahr 2019 zu bekommen. Doch die Umsetzung des im Jahr 2017 präsentierten Projekts dauert. Zuletzt zog sich das Bebauungsplanverfahren hin, ehe der Bebauungsplan Mitte Oktober vergangenen Jahres in trockenen Tüchern war. Das Gebäude an der Ecke darf wegen Artenschutzbestimmungen nur in den Wintermonaten weg. Dagegen wurden die Eisdiele und das dahinterliegende Gebäude schon im Mai 2020 abgerissen – wie geplant. Die Eisdiele hat nur einen Steinwurf entfernt ein neues Domizil gefunden, und auch Nadja Tonbak, die auf Zeit im Eckgebäude ihren Pop-up-Laden für Deko-Artikel, Larilli, hatte, ist ein paar Meter weiter dauerhaft untergekommen.