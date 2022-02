Bauvorhaben in Korntal-Münchingen Viel Wohnraum und ein bisschen Gewerbe

Korntal-Münchingen - Gefühlt wird im größten Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal an allen Ecken und Enden gebaut: In der Ortsmitte beim Koroneo, am Feuerseeweg, wo einst das Feuerwehrhaus war, stehen jetzt die drei Stadtvillen, wenige 100 Meter weiter wird gerade der Bauzaun aufgestellt: An der Ecke Johannes-Daur- und Zuffenhauser Straße errichtet die Korntaler Bau ein Wohn- und Geschäftshaus, das historische Eckgebäude fällt der Abrissbirne zum Opfer. Die Arbeiten beginnen wohl in Kalenderwoche acht, sagt der Geschäftsführer Thomas Neubauer, dessen Unternehmen auch die Bebauung des Geländes der Alten Wäscherei am Stadteingang verantwortet. Die Arbeiten würden seit dem Richtfest im September zügig weitergehen, berichtet Neubauer. „Der Zeitplan kann voraussichtlich eingehalten werden, sodass die Wohnungen Stand heute im Juni übergeben werden können.“