Vollsortimenter in Korntal-Münchingen Die Münchinger brauchen weiter Geduld

Die Korntal-Münchinger Stadtverwaltung teilt mit, dass seit diesem Frühjahr mit der Leonberger Firma Mörk Immobilien ein neuer Projektpartner als Generalunternehmer an Bord sei. Die IGC Wohnbau aus Ostfildern will sich zurückziehen. Deshalb suchte sie einen Projektsteuerer und Generalunternehmer. Die IGC hatte mit dem ebenfalls in Leonberg angesiedelten Architekten Hansjörg Ludmann Mitte vergangenen Jahres den Zuschlag für das Bauprojekt erhalten. Im Herbst, so sagt Stefan Wolf, der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, werde der Gemeinderat entscheiden, ob die Mörk Immobilien GmbH als Vorhabenträger die Grundstücke kaufen und die Umsetzung des Projektes übernehmen solle. Die IGC sei wegen „zahlreichen anderen Projekten an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen“ und habe die Übergabe angeboten.