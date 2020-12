Die Grünen üben Kritik

Einstimmig war der Beschluss im Gemeinderat nicht, vor allem die Grünen kritisieren die Pläne. „Klimaschutz spielt in diesem Neubaugebiet keinerlei Rolle“, sagt die Stadträtin Lisa Zimmer. „Und das im Jahr 2020, wo Klimawandel in aller Munde ist – darüber bin ich sehr enttäuscht.“ Konkret vermisst Zimmer zum Beispiel ein Nahwärmenetz. Heizen macht ein Drittel des CO2-Ausstoßes aus – und gerade das gilt als Einflussmöglichkeit der Kommunen beim Klimaschutz. In Weil der Stadt arbeitet der dortige Beigeordnete Jürgen Katz zum Beispiel an einer zentralen Erdgas- oder Wasserstoff-Heizung, um so im Neugebiet Klimaneutralität zu erreichen.