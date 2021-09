Leonberg/Renningen - Seit dem 1. Juli 2021 wird die Bundesstraße 295 saniert – nun sind die Arbeiten auf der Strecke zwischen Leonberg und Renningen fertiggestellt. Am Montag wurde die letzte Bauphase beendet. Die Strecke ist in beiden Richtungen wieder befahrbar, außerdem wurden die von der Sperrung betroffenen Anschlussstellen Naturtheater, Warmbronn und Leonberg sowie die Einmündung der Leonberger Straße in die B 295 wieder für den Verkehr freigegeben.