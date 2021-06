Die zweite Bauphase beginnt mit den Sommerferien voraussichtlich am Mittwoch, 29. Juli. Dann wird die Fahrbahn der B 295 in Richtung Renningen und anschließend in der dritten Phase in Richtung Leonberg saniert. Der Verkehr verläuft auf der jeweils freien Fahrbahnseite im Gegenverkehr. Zusätzlich werden die Ein- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Leonberg-West saniert, weshalb der Autobahnanschluss gesperrt wird. Dafür stehe der Zeitraum noch nicht konkret fest, teilt die Behörde mit. Der Bund investiert in die gesamte Baumaßnahme rund 3,5 Millionen Euro.