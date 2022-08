Ausflugstipp in Heimsheim Ein Schloss als 30-Meter-Kasten

Aber wie kommen dann die „Schlegler“ in den „Schlegler-Kasten“? „Der Name kam auf jeden Fall erst später dazu“, sagt Jürgen Gerhold. Zur Zeit der Erbauung hatten die Schlegler noch einen schlechten Ruf. Vermutlich war das Schloss wie üblich einfach nach den Burgherren benannt. „Durch die Geschichte des Ortes und weil so viele später davon ausgingen, dass dies die einstige Burg der Schlegler war, hat sich der Name im Volksmund schon sehr früh etabliert.“

Heute trägt die Stadt ihren Beinamen „Schleglerstadt“ mit Stolz, in den 1990ern gründete sich sogar ein Mittelalterverein mit dem Namen Heimsheimer Schlegler, die den Kasten unter anderem für das Ausrichten historischer Rittermahle nutzten.

Vom Wehrturm zum Fruchtkasten Gebaut wurde der Kasten von den Herren von Gemmingen als frei stehender Wehrturm. „Wir haben bei Burgen immer ein klassisches Bild im Kopf: große Anlagen mit runden Türmen, Schießscharten, Wehrmauer, Zugbrücke und so weiter“, sagt Jürgen Gerhold.

Allerdings war es schon aus praktikablen Gründen für Adelsfamilien durchaus üblich, sich solche kleinen, günstigeren Alternativen zu errichten, die Wohnhaus und Festungsanlage in einem waren. „Das bedeutet, dass sich in dem Schloss alles unter einem Dach befand: Im Erdgeschoss waren links die Stallanlagen und ein Heuboden, rechts eine große Küche mit riesigem Kamin.“ Der Wohnbereich mit Schlaf-, Wohn- und Arbeitsräumen befand sich in den oberen Stockwerken. 1578 wurde die Nutzung als Wohnhaus aufgegeben. Das Schloss wurde zum „herrschaftlichen Fruchtkasten“, einem Lagerhaus für Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. „Das sieht man heute noch schön an den nachträglich eingezogenen Stützbalken, damit die Decken das Gewicht des Getreides tragen können.“

Erst saniert, dann stillgelegt Erst im 20. Jahrhundert endete die Nutzung des Schlosses als Fruchtkasten. Im Nationalsozialismus diente es unter anderem als Treffpunkt für die Hitlerjugend, später als Unterkunft für Kriegsgefangene, als Ort für Gottesdienste und mehr. Von den Bombenabwürfen der Alliierten im Jahr 1945, bei denen etwa 70 Prozent von Heimsheim zerstört wurden, blieben die beiden Schlösser größtenteils verschont. Trotzdem wurde der Kasten nach dem Krieg nicht mehr genutzt.

Das änderte sich erst durch die Gründung des Kuratoriums. Seit den 1960ern diente der Kasten als Vereinshaus, Veranstaltungen wurden abgehalten. Zwischen 1988 und 1995 schließlich wurde das Schleglerschloss aufwendig saniert. Der große Rückschlag kam Anfang 2018, als das Schloss aus Brandschutzgründen geschlossen werden musste. Mittlerweile hat die Stadt dem Land das Schloss für 180 000 Euro abgekauft, die Pläne für eine Sanierung laufen.

Schlossführung und Stadtrundgang Trotz Schließung sind Führungen im kleinen Kreis weiterhin möglich. Und es gibt einiges zu entdecken, verspricht Jürgen Gerhold. „Im Erdgeschoss bekommt man noch einen guten Eindruck von der Wehrhaftigkeit des Gebäudes.“ Im oberen Stockwerk sollte man vor allem den Rittersaal gesehen haben. „Das war damals vermutlich das Arbeitszimmer des Schlossherrn. Das hat eine tolle Fensternische mit einer wunderschön verzierten romanischen Säule.“ Im ganzen Schloss gibt es außerdem nur einen einzigen nach außen ragenden Erker. „Das könnte Teil einer Burgkapelle gewesen sein.“

Doch auch ohne Schlossführung lohnt sich ein Besuch in der Schleglerstadt: Direkt neben dem Kasten befindet sich das Graevenitz’sche Schloss, das um 1730 erbaut wurde, die Zehntscheune und die evangelische Kirche. Deren Ursprünge – auch wenn das heutige Gebäude noch nicht so alt ist – gehen bis ins erste Jahrtausend zurück. An der Mönsheimer Straße 36 befindet sich das alte Wasch- und Backhäusle, an der Ecke Mühlrain/Mühlweg sind noch Teile der alten Stadtmauer zu sehen. Außerdem gibt es viele Brunnen zu entdecken, unter anderem am Marktplatz.

Beenden kann man den Rundgang bei der Gaststätte Waldhorn an der Ecke Hauptstraße/Leonberger Straße. Das historische Anwesen wurde 1746 erbaut und hat heute noch ein sehr urtümliches Ambiente.

So kommt man hin Am besten erreicht man Heimsheim mit dem Auto über die A 8. Parkplätze befinden sich direkt auf dem Schlosshof. Die nächstgelegenen S-Bahn-Haltestellen befinden sich in den Nachbarstädten Rutesheim oder Renningen, eine Busverbindung ist vorhanden.

Unterwegs in der Region

Serie

Auf Erkundungstour in der Region – zu geheimnisvollen Burgen und Ruinen, prächtigen Schlössern und eindrucksvollen Kirchen. Wir machen uns in und um Stuttgart auf die Suche nach Schlossgespenstern, erzählen spannende Geschichten aus vergangenen Tagen und liefern Wissenswertes zu mächtigen Mauern in luftigen Höhen. Unsere Sommerserie widmet sich kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten und bietet Anregungen für Ausflüge. Wetten, dass für Sie etwas dabei ist? Suchen Sie im Netz auf der Homepage: ausflugsziele-region-stuttgart .

Service

Die Volkshochschule Pforzheim bietet am 1. Oktober eine historische Stadtführung durch Heimsheim an (Kontakt: info@vhs-pforzheim.de). Ein Blick ins Schloss ist aber nur möglich, wenn es die Zeit erlaubt. Gruppen ab zehn Personen können aber private Führungen durchs Schloss buchen. Kontakt: Kuratorium Schleglerschloss, E-Mail an info@kuratoriumheimsheim.de, Telefonnummer 0 70 33 / 4 09 93 46. Das Kontaktformular auf der Homepage (www.kuratoriumheimsheim.de) funktioniert derzeit nicht.