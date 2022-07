Luftbildserie BW von oben Wie sich Heimsheim fast verfünffacht hat

Wo die Zahl der Bewohner und Arbeiter wächst, muss die Infrastruktur mithalten. Als Antwort auf den großen Zuwachs in den Siebzigern wurde unter anderem das Schulzentrum gebaut und erweitert, dazu weitere Kindergärten und der Friedhof mit Aussegnungshalle. Später, in Richtung der Jahrtausendwende, wurde zunächst die Mönsheimer Straße begradigt und noch später, im Jahr 2015, die Nordtangente als Umgehungsstraße gebaut. „Am See entstand ein neues Nahversorgungszentrum, ein Pflegeheim wurde gebaut, die Stadthalle wurde saniert und ein neues Bauhofgebäude mit Vereinsräumen wird aktuell errichtet.“

Im Schloss ist heute das Rathaus untergebracht

Aber wie sieht es eigentlich mit der Ortsmitte aus? Die neuen Baugebiete sind von oben schnell entdeckt. Änderungen im historischen Ortskern sind dagegen deutlich schwerer auszumachen – selbst vom Boden aus. Das muss nicht immer schlecht sein, gerade historische Gebäude tragen zu einer dörflich-heimeligen Atmosphäre bei. Problematisch wird es, wenn die betreffenden Gebiete in einen Dornröschenschlaf verfallen und Gebäude zunehmend leer stehen.

Die bekanntesten historischen Gebäude in Heimsheim wurden saniert und werden aktiv genutzt. Im Grävenitz’schen Schloss befindet sich zum Beispiel heute das Rathaus, in der Zehntscheune die städtische Bücherei. Das Schleglerschloss, derzeit aus Brandschutzgründen geschlossen, hat die Stadt Heimsheim erst vor Kurzem vom Land Baden-Württemberg erworben. „Doch es gibt auch unschöne Entwicklungen“, sagt Andor Varszegi. „Während sich die Stadt Heimsheim an den Rändern entwickelte, verödete die Stadtmitte in den letzten Jahrzehnten zunehmend.“

Die Stadtmitte kann der Entwicklung nicht standhalten

Mit diesem Prozess stehe Heimsheim nicht alleine: Fast alle Nachkriegsgebäude aus den Fünfzigern bestünden aus damals notdürftig verfügbar gemachten Materialien. Geschäftshäuser im Familienbesitz würden nach und nach aufgegeben. „Viele Gebäude können außerdem die Bedürfnisse moderner Ladengeschäfte nicht erfüllen, sodass diese aus der Stadtmitte auswanderten.“ Dazu komme, dass viele ländlich geprägte Gebäude für moderne Wohnbedürfnisse, wie zum Beispiel für altersgerechtes Wohnen, ungeeignet sind. „Die Stadtmitte konnte mit der Entwicklung der Gesamtstadt nicht mithalten.“

Vor einigen Jahren begann in Heimsheim mit dem Projekt Stadtkernentwicklung das Gegenkonzept. „Der Gemeinderat hat die Negativspirale erkannt und ein Sanierungsgebiet beschlossen.“ Inzwischen wurde ein Planungswettbewerb ausgetragen. „Es gibt Einkaufsmöglichkeiten in der Stadtmitte, und die Nachfrage nach weiteren Ansiedlungsmöglichkeiten ist vorhanden. Somit haben die Entwicklungsziele der Stadt ein gutes Fundament und Erfolgschancen.“