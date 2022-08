Ausflugstipp in Korntal-Münchingen Besuch im Grünen: das Schloss Münchingen

Wann ist von der Schlossanlage auf jeden Fall mehr zu sehen? Bei Veranstaltungen, von denen es künftig mehr geben soll. „Wir loten gerade aus, was möglich ist“, sagt Frederike Lutze. Neben dem Garten habe auch die zu einem Gemeinschaftsraum umgebaute Remise samt einstigem Pferdestall Potenzial. Der Gemeinschaftsraum hat unter anderem einen Kamin, ein Klavier und einen Billardtisch. Die nächste Veranstaltung, an der sich das Schloss beteiligt, ist der Münchinger Kunsttag am 11. September: Die Künstlerin Ursula Plocher, die seit mehr als 55 Jahren im Schloss wohnt, zeigt eine Puppen- und Fotoausstellung, im Hof spielt eine Band, im Garten gibt es Kaffee und Kuchen. Vom nächsten Jahr an soll immer im Frühjahr ein Flohmarkt sein, im Mai ein Picknick, im Winter wieder der Adventsmarkt. Alle paar Jahre spielt im Hof das Strohgäu-Brass-Quintett. Zurzeit sei man im Gespräch mit verschiedenen Musikgruppen, sagt Frederike Lutze. Sie öffnet den Garten auch örtlichen Vereinen und Kitagruppen für deren Feste.

Was hat es mit dem Schild am Eingang auf sich? Das Alte und das Neue Schloss sind zwei von zwölf Stationen des historischen Rundgangs durch Münchingen. An den wichtigen und interessanten Gebäuden, Kleinoden und öffentlichen Einrichtungen hängt eine Tafel mit einem historischen Foto der Sehenswürdigkeit, einem kurzen Text plus QR-Code. Wer den mit dem Smartphone scannt, landet auf einer Internetseite mit mehr Informationen sowie Videos und Bildergalerien. Wenn man sich die Münchinger Schlösser anguckt, kann man dies also gleich mit einem lehrreichen Spaziergang durch den gesamten Ort verbinden. Das Münchinger Schloss, sagt der Archivar Brunotte, habe etwas von einem verborgenen Kleinod, das dem Ortsunkundigen nicht gleich ins Auge springe und das es zu entdecken lohne.

Was macht die Schlossbewohner so besonders? „Wir verstehen uns als Hausgemeinschaft“, sagt Frederike Lutze. Die Mieter verbringen gern Zeit miteinander. Neue Mieter würden „sorgfältig“ ausgewählt, denn die Bewohner sollen sich möglichst einbringen, im Schloss, im Garten. Was von den derzeitigen Mietern jeder eigeninitiativ tue. „Hier gibt es immer etwas zu erledigen“, sagt Frederike Lutze. In den Jahren 2019 und 2020 etwa sei das Neue Schloss eine „Riesenbaustelle“ gewesen. Beide Schlösser wurden und werden immer wieder saniert und umgebaut. Das Alte Schloss stand in der Vergangenheit wiederholt vor dem Einsturz. 20 Jahre lang blieb es unbewohnt, ehe im Jahr 1970 aufwendige Arbeiten durch die Gehrings begannen. Ihr Mann, berichtet Frederike Lutze, hatte zuvor in einer der drei Wohngemeinschaften gelebt – und immer Angst gehabt, dass er sich mal langweile. Frederike Lutze lacht. „Seit dem Schlosskauf ist das nicht mehr so.“ Frank Gehring hatte bis zum Jahr 2019 WG-Zimmer vermietet, weil er bezahlbaren Wohnraum schaffen wollte.

Wo ist Gastronomie? Es gibt im Ort fußläufig mehrere Restaurants, eine Eisdiele und eine Bäckerei mit Außengastronomie.

Wie kommt man hin? Die A 81 und die B 10 führen nach Münchingen. Die Parkplätze in der Schlossgasse sind aber begrenzt. Weitere nahe Parkmöglichkeiten gibt es in der Hauptstraße. Die Haltestelle Münchingen, die die Strohgäubahn anfährt, ist zu Fuß gut zehn Minuten entfernt.

Nach dem Schlossbesuch noch ab ins Freizeitbad

Service

Wer noch Lust auf eine Abkühlung hat, kann in das Freizeitbad mit Außenbecken gehen. Es ist in der Stuttgarter Straße und hat nur donnerstags zu. Die Einzelkarte kostet für drei Stunden 5,50 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 6,10 Euro. Vor Ort gibt es viele Parkplätze und das Sportheim-Restaurant des TSV, das im August aber Betriebsferien hat. www.freizeitbad-muenchingen.de .