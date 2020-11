Heimsheim - Mit dem symbolischen Euro als Preis für das Schleglerschloss ist es am Ende doch nichts geworden. So viel hatte der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll dem Land für das historische, aber stark sanierungsbedürftige Gebäude angeboten, als es in die Verkaufsverhandlungen ging. Mittlerweile haben sich die Parteien auf einen Kaufpreis von 180 000 Euro geeinigt. Der Vertrag ist unterzeichnet, Heimsheim ist damit offizieller Eigentümer der Schleglerkastens.