Astronauten zu Gast in Weil der Stadt Im Weltall sind alle eine große Familie

Die Gäste allerdings müssen sich interimsmäßig mit einem gemeinsamen Bäumchen begnügen, denn der hohe Besuch hat sich kurzfristig angemeldet. Doch Bürgermeister Christian Walter (parteilos) verspricht: „Jeder von Ihnen bekommt ein Bäumchen mit einer Plakette, auf der Name, Mission und Aufenthaltsdauer im Weltall eingraviert wird.“

Das Geschlecht spielt im Weltraum keine Rolle

Nachdem sich die Gäste ins Goldene Buch der Stadt eingetragen haben, bleibt noch ein wenig Zeit für entspannte Gespräche. Auch Claudie Haigneré gibt gerne Auskunft. Sie war zweimal für 26 Tage im Weltall und hat als Astronautin Seltenheitswert. Doch das Geschlecht spielt im Weltall keine Rolle: „Wir sind wie eine große Familie“, erklärt sie „wenn auch mehr Brüder als Schwestern“, sie lacht herzlich, „noch.“ Das Astronauten-Team verbringe eine beträchtliche Zeit am Boden miteinander, trainiere und wachse zusammen, bevor es auf eine Mission ins All geschickt werde. „Und schlussendlich sind die gemeinsamen Ziele und der gemeinsame Erfolg wichtig“, sagt sie.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Neuer Citymanager und Wirtschaftsförderer – Ein bekanntes Gesicht in Weil der Stadt

Doch was bringt einen Menschen dazu, sich freiwillig auf 2000 Tonnen explosiven Treibstoff zu setzen im Vertrauen darauf, dass die Zündung kontrolliert abläuft und die Kapsel ohne Zwischenfall ins All geschossen wird? „Darüber denkt man nicht nach“, sagt Raumfahrer Gerhard Thiele, der im Jahr 2000 für elf Tage im Weltall war. „Man weiß, dass alle, die an dieser Mission beteiligt sind, ihr Bestes geben.“

Kepler entdeckte grundlegende Gesetze der Planetenbewegung

Was die Astronauten nach Weil der Stadt zieht, erklärt der Vorstand der Kepler-Gesellschaft, Klaus Werner: „Alle Raumschiffe, die wir ins All senden, sind auf Kepler-Bahnen unterwegs.“ Diese Bahnen heißen so, weil der berühmte Sohn der Stadt die ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten entdeckt und mit den drei Keplerschen Gesetzen beschrieben hat. Außerdem hat das mittelalterliche Städtchen seinen ganz eigenen Charme, der Besucherinnen und Besucher regelmäßig in seinen Bann zieht.