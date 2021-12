Schlaglichter 2021 Ein Auf und Ab in Weil der Stadt

Weil der Stadt - Einen gewöhnlichen Start in das neue Amt – und damit auch fast ins Jahr 2021 – hatte Weil der Stadts Bürgermeister Ende vergangenen Jahres sicherlich nicht: Mitten hinein in den sich ankündigenden Teillockdown rutschte Christian Walter in seinen ersten Tagen im Amt, und das sogar in einer ungewöhnlichen Rolle. Als „Amtsverweser“ hatte er fast das komplette Jahr 2021 kein Stimmrecht im Gemeinderat, weil gegen seine Wahl lange ein Verfahren lief.