Neuer Citymanager und Wirtschaftsförderer Ein bekanntes Gesicht in Weil der Stadt

Weil der Stadt hat viel zu bieten

Dinge verändern und anstoßen muss man in der Keplerstadt allerdings auch immer mit einem wachsamen Auge auf die städtische Kasse – das weiß auch Wagner. „Natürlich können wir hier die finanziellen Möglichkeiten nicht immer so ausschöpfen, wie wir das vielleicht gerne hätten“, sagt er und sieht darin aber auch eine Chance. So müsse man eben nach kreativen Möglichkeiten suchen, Dinge anders zu lösen. Auf der anderen Seite habe Weil der Stadt aber auch einiges zu bieten – etwa Kepler, die Altstadt und die schöne Natur: „Das sind touristische Aspekte, die man auch gut nach außen bewerben kann und auf die wir auch sehr stolz sein können.“ Zudem habe die Stadt eine sehr aktive und breit aufgestellte Vereinslandschaft, engagierte Gewerbetreibende. „Ein gutes Fundament, um etwas gestalten zu können.“

Mit dem Gewerbeverein haben Wagner und sein Team bereits kooperiert und zu Ostern etwa eine Bastel- und Suchaktion für Kinder gestartet. „Zusammen mit den Unternehmen versuchen wir immer wieder, mit kleinen Aktionen über Social-Media die Stadt zu beleben“, sagt der Citymanager. „Mittel- bis langfristig möchten wir auch die Stadtteile für Veranstaltungen in den Blick nehmen.“

Marktplatz mit Leben füllen

Ein besonderer Fokus ist für Wagner aktuell auch der Marktplatz. „Wir sind gerade dabei, wieder mehr Leben in die Innenstadt zu holen“, erklärt er. Auf dem Marktplatz zumindest wird es tatsächlich bald lebendig: Etwa beim „Dîner en blanc“ am 21. Mai. Wagner und sein Team koordinieren außerdem zusammen mit dem Hauptamt das Stadtfest und planen den vierwöchigen Weiler Strandsommer. Und auch abseits der Veranstaltungen soll sich etwas tun: „Wir bemühen uns gerade auch darum, Gastronomie mit Außenbestuhlung an den Marktplatz zu bringen.“