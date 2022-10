Arbeiten der DB und der Hesse-Bahn Zugausfälle zwischen Weil und Renningen

Die Arbeiten am Bahnhof Renningen für die Hermann-Hesse-Bahn sind in vollem Gange. Dort entstehen derzeit ein neuer Bahnsteig und ein neues Gleis. Die meisten Arbeiten können ohne Einschränkungen für den Zugverkehr vonstattengehen. Für das Legen von Signalfundamenten müssen in der kommenden Woche die Schienen allerdings für zwei Tage gesperrt werden.