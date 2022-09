Fahrgäste in der S 62 Neue Express-S-Bahn hat Fans und Kritiker

„Ich wusste gar nicht, dass die S-Bahn nicht in Renningen hält“, meint der in Korntal in die S 62 zugestiegene Fahrgast gestresst und schafft es gerade noch, in Leonberg auszusteigen. Ein lautes Piepen ertönt, und die Türen schieben sich zischend hinter ihm zu. Seit dem 12. September war die neue S 62 täglich 13-mal in jede Richtung zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen unterwegs – bis Sonntag. Seit Montag und noch bis zum 6. November wird die Linie nicht bedient, weil bei der Bahn zu viele Zugführer krank sind.