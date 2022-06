Altstadtgarten Neustart in Leonberg: Die Stadt blüht auf

Viel anders als am Samstag auf dem Leonberger Marktplatz könnte die Atmosphäre in einem Mittelmeer-Städtchen auch nicht sein. Doch noch nicht einmal 24 Stunden vorher ist die Lage gänzlich anders. Donner und Blitze, der Regen will einfach nicht aufhören. Frustriert packen die Musiker des „Three to Six Project“ ihre Instrumente ein. Sie hätten den Altstadtgarten musikalisch eröffnen sollen. Doch an einen Auftritt ist bei diesem Unwetter nicht zu denken.