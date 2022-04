Dass in dieser schweren Zeit überhaupt ein Restaurant eröffnet wird, scheint mehr als gewagt. Doch genau diesen Schritt sind Michael Wagner, Maria und Max Müller gegangen. Seit Juni des vergangenen Jahres betreiben sie das M5 am Marktplatz 5. „Vor allem von dem großen Außenbereich profitieren wir, die Menschen sitzen gerne hier“, sagen sie. Allein im M5 gibt es bis in die späten Abendstunden 84 Außenplätze.