Ärzteversorgung im Altkreis Renningen hat keinen Kinderarzt mehr

Ärztehaus als mittelfristige Lösungen im Blick

Das Engagement in dieser Sache soll damit aber nicht enden. Derzeit werde noch mit der Kinderklinik Böblingen an einer Übergangslösung und der ambulanten Behandlung von Kindern aus Renningen und Malms­heim gearbeitet, um die Versorgung in der Zwischenzeit zu gewährleisten. „Weiterhin werden die Möglichkeiten eines Gesundheitszentrums oder eines Ärztehauses in Renningen sondiert, in dem auch Ärzte angestellt werden können“, so Alicia Paulus. Das sei aber allenfalls eine mittelfristige Lösung. Sogar ein gemeinsamer Gesundheitscampus beim Krankenhaus Leonberg sei im Gespräch.

Die betroffenen Eltern wollen bis dahin nicht die Hände in den Schoß legen. „Wir sind an allen Instanzen und Arbeitsgebieten weiterhin dran“, sagt Esin Karadeniz. Denn die Lage ist besorgniserregend: Einer Umfrage ihrer Initiative zufolge haben bisher lediglich acht Prozent der betroffenen Eltern einen neuen Kinderarzt gefunden, „was sehr traurig ist“.

Es gibt noch keine Zwischenlösung

Etwas skeptisch blickt Esin Karadeniz auf den Notfallplan der Stadt mit der Kinderklinik Böblingen, der noch nicht greift. „Wir haben noch kein Go für eine temporäre medizinische Versorgung für die mehr als 3000 Kinder“, bedauert sie. Und selbst bei „unkomplizierten“ Krankheitsfällen, bei denen schon Ruhe und freie Medikamente aus der Apotheke helfen, bestehe immer noch das Problem, dass die Eltern dem Arbeitgeber ein Attest vorlegen müssen, um für die Versorgung zu Hause freizubekommen.

„Mental erschwerend sind Erfahrungen wie die fehlende Zusammenarbeit der Kassenärztlichen Vereinigungen“, sagt Esin Karadeniz. So habe sie zum Beispiel erfahren, dass im Norden Deutschlands Ärzte zum Teil Praxen suchen, „aber keiner will vermitteln“. Es sei auch traurig, „dass die bislang gesprächsbereite und zuständige Abteilung nun nur noch über die Stadtverwaltung mit uns kommunizieren möchte“, sagt Esin Karadeniz. Auch der Umstand, dass Renningen, wenn die Stelle des Kinderarztes über mehrere Monate unbesetzt bleibt, das Anrecht auf eine Kinderarztstelle wieder verlieren kann, bereite ihr große Sorgen.

Auch an dieser Stelle ein Hoffnungsschimmer: „Wir haben ganz frisch einen Kontakt zur Patientenvertretung im Landesausschuss knüpfen können.“ Dennoch fühle man sich von vielen Stellen im Regen stehen gelassen. „Wir können das nicht akzeptieren und bleiben weiter dran – auch wenn langsam die Ideen ausgehen.“