Ärztemangel auf dem Land Heimsheimer Hausärztin hört auf

Heimsheim - Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein: Während in Renningen der Kinderarzt seinen Abschied zum 1. April verkündet hat, wird in Heimsheim in gerade mal einem Monat die allgemeinmedizinische Praxis von Barbara Haegele schließen. In beiden Fällen ist, trotz intensiver Suche, kein Nachfolger in Sicht.