Petition für Kinderarzt in Renningen Eltern wollen nicht ohne Arzt dastehen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Verlust von Hausärzten führt zu mehr Not

Nach Bekanntwerden der Praxisaufgabe sei die Stadt sofort auf Werner Plieninger sowie auf die Kassenärztlichen Vereinigung, die umliegenden Kinderärzte und die Kinderklinik Böblingen zugegangen. „Darüber hinaus besteht Kontakt mit der Medinos eG in Calw, einer Genossenschaft, die bereits mehrere Arztpraxen betreibt, um zu sondieren, ob dies auch ein Modell für Renningen wäre“, erklärt Paulus. Mit dem geschäftsführenden Chefarzt der Kinderklinik Böblingen und der KVBW wird eine mögliche ambulante Behandlung von Kindern aus Renningen und Malmsheim abgestimmt. In Absprache mit Werner Plieninger habe die Stadt außerdem eine Anzeige in der Rubrik „Kommune sucht Arzt“ im Stellenportal Landarztbörse geschaltet. „Wir hoffen, dass die zusätzliche ,Ausschreibung‘ gegebenenfalls noch weitere potenzielle Nachfolger erreicht.“

Angst um fürsorgliche und vorsorgliche Betreuung

Bisher waren die Bemühungen noch nicht von Erfolg gekrönt. Entsprechend begrüße die Verwaltung mit Blick auf die Petition „grundsätzlich jede Maßnahme, die auf den drohenden Versorgungsengpass bei der allgemeinärztlichen Versorgung – nicht nur unserer Jüngsten – aufmerksam macht“, so Alicia Paulus. „Es ist verständlich, dass viele Eltern sich um die künftige Versorgung der Kinder in unserer Stadt sorgen und sich Gehör verschaffen.“ Die Stadt stehe daher bereits mit dem Gesamtelternbeirat in regem Austausch.

In der Tat schwingt bei Esin Karadeniz die Hoffnung mit, durch die erhöhte Aufmerksamkeit einen Mediziner auf die Rankbachstadt aufmerksam zu machen. Denn ein fehlender Kinderarzt würde für Familien eine große Belastung bedeuten, angefangen bei der Fahrtzeit und der Wartesituation. „Außerdem habe ich die Befürchtung, dass mein Kind durch die wechselnden Ärzte keine so fürsorgliche und vorsorgliche Betreuung erhält.“ Eine Bindung zwischen dem Kind und einem vertrauten Arzt sei essenziell. Auch für die andere Seite, Ärzte und Mitarbeiter, wird die Lage nicht einfacher, sagt Esin Karadeniz. Denn die Belastung für das medizinische Personal werde durch jede geschlossene Praxis nur noch größer.

Die Petition findet sich im Internet unter www.petitionen.com/nachfolgerschaftkinderarzt_in_renningen_zwingend_erforderlich.