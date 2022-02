Kinderarzt hört auf Renningen kämpft für einen neuen Arzt

Renningen - Der Kinderarzt in Renningen, Werner Plieninger, schließt seine Praxis zum 1. April. Mit jedem weiteren Tag, an dem sich kein Nachfolger findet, wächst die Sorge bei den Eltern. Auf den Wunsch einiger Betroffener hatte der Bürgermeister Wolfgang Faißt zu einem offenen Austausch ins Bürgerhaus eingeladen, der auch online übertragen wurde. In der Spitze waren um die 90 Teilnehmer dabei, die gemeinsam nach einem Ausweg aus der Misere suchten.