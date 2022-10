Eklat im Rathaus Leonberger OB wehrt sich gegen Anschuldigungen

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Leonberger Politik Emotionale Eiszeit an der Stadtspitze Erst nach einem beispiellosen Tauziehen wird Josefa Schmid in Leonberg zur neuen Ersten Bürgermeisterin gewählt. Doch das Verhältnis zu OB Cohn gilt als angespannt.

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde die CDU-Fraktion im Gemeinderat mit einem Schreiben an den OB aktiv, um die Gründe für die hohe Fluktuation zu erfahren und um Lösungen zu finden. „Neben den reinen Akquise-Kosten für Stellenanzeigen, Führen von Einstellungsgesprächen und Ähnliches leidet vor allen Dingen eine effektive und arbeitsfähige Verwaltung unter einer zu hohen Fluktuation“, heißt es in dem Schreiben des CDU Stadtverband-Vorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Oliver Zander. In dieser Untersuchung solle es nicht darum gehen, den oder die Schuldigen zu finden, sondern Lösungen aufzuzeigen, wie die Gesamtsituation im Sinne von Leonberg und den Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden könne.

Fachkräftemangel betrifft auch die Rathäuser

Ottmar Pfitzenmaier, SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Ältestenrat, hat große Sorge, dass eine öffentliche Schlammschlacht die Atmosphäre im Rathaus völlig vergiftet. Auch ihm bleiben die hohe Mitarbeiter-Fluktuation und die Vakanzen auf mancher Stelle in der Verwaltung nicht verborgen. „Ich möchte den Oberbürgermeister nicht überdimensional in Schutz nehmen, mein Verhältnis zu ihm ist nicht ganz unkritisch, doch einen Arbeitswechsel an einem Vorgesetzten festzumachen, finde ich schwierig.“ Gründe, weshalb Menschen den Job wechselten, gebe es viele, seien es eine bessere Bezahlung oder auch andere persönliche Umstände. „Und momentan haben wir auf vielen Gebieten einen Fachkräftemangel.“ Der SPD-Gemeinderat macht keinen Hehl aus seinem Ärger darüber, dass Josefa Schmids Schreiben an die Staatsanwaltschaft und an das Regierungspräsidium „zu einem recht späten Zeitpunkt erfolgte und öffentlich durchgesteckt wurde, das ist indiskutabel und schädlich für die Stadt, so ein Vorgang wird nur Verlierer produzieren“. Er hätte sich gewünscht, dass sich die Erste Bürgermeisterin an den Ältestenrat gewandt hätte. „Es hätte doch andere Wege gegeben, egal wie die Sache mit der Strafanzeige jetzt ausgeht, es bindet innerhalb der Verwaltung jetzt Zeit und Energie“, so Pfitzenmaier.

SPD: Beschwerde kommt zu spät

Axel Röckle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, möchte sich zu diesem Zeitpunkt kein Urteil erlauben. „Ich weiß nur das, was in den Zeitungen stand, man müsste die Beteiligten hören, ein objektives Bild kann ich mir nicht machen.“ Für die Stadt sei diese Entwicklung nicht sonderlich gut.

„Wir Fraktionen haben über die Sommergespräche versucht, das zerrüttete Verhältnis in der Rathausspitze anzusprechen, mehr können wir als Gemeinderat nicht tun.“ Der Oberbürgermeister sei Wahlbeamter und für acht Jahre gewählt – fast fünf Jahre ist er bereits im Amt. Die Erste Beigeordnete sei durch den Gemeinderat gewählt. „Auch da haben wir keinerlei Einfluss.“

Grüne stehen nicht bedingungslos hinter dem OB

Bernd Murschel, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, ist der Meinung, dass dringend etwas passieren müsse, um ein arbeitsfähiges Umfeld im Rathaus zu schaffen. „Dass die Chemie zwischen Herrn Cohn und Frau Schmid nicht stimmt, ist dem Gemeinderat schon länger bekannt, das ist katastrophal und schadet der Kommunalpolitik. Es hilft doch nichts, wenn man sich das Leben schwermacht und sich gegenseitig verklagt, deshalb sehen wir das Vorgehen von Frau Schmid auch kritisch.“ Murschel macht aber auch deutlich, dass die Grünen-Fraktion nicht bedingungslos hinter Martin Georg Cohn steht. „Wir haben Schnittmengen, wenn es darum geht, weg von der autogerechten Stadt die Mobilität in der Stadt voran zu bringen und die Lebensqualität zu steigern. Doch die Strukturen und die Organisation im Rathaus müssen besser werden.“