Ärger im Leonberger Rathaus Bürgermeisterin zeigt OB Cohn an

Die Stimmung ist unerträglich

In Leonberg sei die Handhabung des Blitzers aber offiziell bis zum Ablauf der Eichung des Geräts zum 31. Dezember 2021 vorgesehen gewesen. Das habe auch der OB gewusst. Daher soll Josefa Schmid, die auch Chefin der Bußgeldstelle ist, verhindert haben, dass Cohns Versuch, den Bußgeldbescheid aus dem Verkehr zu ziehen, gelingt.

Seit diesem Vorfall sei die Stimmung an der Rathausspitze unerträglich. Josefa Schmid kritisiert in den Schreiben an die Staatsanwaltschaft und an das Regierungspräsidium Cohns Umgang mit Mitarbeitern. Dieses Vorgehen sei nicht nur gegen sie gerichtet, sondern auch gegen einige andere Mitarbeiter in der Verwaltung, die dort beschäftigt sind oder waren, heißt es.

„Das mit dem Blitzer hat seine Richtigkeit“

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, hüllt sich die Pressestelle im Rathaus in Schweigen. „Dazu kann ich keine Rückmeldung geben. Zu den Vorwürfen ist der Pressestelle nichts bekannt“, sagt der Leiter Sebastian Küster. Auf eine persönliche Anfrage antwortet Martin Georg Cohn: „Die von mir in der Bild-Zeitung gemachte Äußerung ist zutreffend“. Darin sagt er: „Das mit dem Blitzer hat alles seine Richtigkeit. Weil das gleiche Gerät in anderen Bundesländern zurückgezogen wurde, habe ich es überprüfen lassen. Über die anderen Vorwürfe weiß ich nichts.“

Auch die Erste Bürgermeisterin Josefa Schmid ist zu keiner Stellungnahme bereit. „Dazu sage ich nichts.“

Der OB und seine Stellvertreterin müssen sich erklären

Die Leonberger Gemeinderäte haben in der Vergangenheit immer wieder das Zerwürfnis zwischen Martin Georg Cohn und Josefa Schmid sowie die ungute Stimmung im Rathaus angesprochen. Zuletzt sehr intensiv in den Sommergesprächen unserer Zeitung mit den Fraktionsvorsitzenden. „Die Sache mit dem Bußgeldverfahren ist eine Angelegenheit, die geklärt werden muss, doch fast noch schwerwiegender sind die Mobbingvorwürfe“, sagt Gemeinderat Wolfgang Schaal (Freie Wähler). „Wir erfahren ja auch seit Monaten von guten langjährigen Mitarbeitern im Rathaus, die gegangen oder gegangen worden sind.“ Die Wählerinnen und Wähler sowie die gesamte Bevölkerung habe ein Anrecht darauf zu erfahren, was Sache sei. „Diese ungute Entwicklung kann nicht mehr unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit bleiben.“ Jetzt müssten sich sowohl der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn als auch die Erste Bürgermeisterin Josefa Schmid erklären. „Sonst gibt es keine Ruhe“, meint Wolfgang Schaal.

CDU forderte Analyse zu Fluktuationsgründen

Auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Elke Staubach äußert sich mit klaren Worten. „Wir wissen doch, dass im Rathaus nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass es zahlreiche personelle Wechsel gab.“ Man habe durchaus den Eindruck, dass Schmid kleingehalten werde.

Die CDU-Fraktion habe im Oktober 2021 eine Analyse zu den Fluktuationsgründen und zur Mitarbeiterzufriedenheit beantragt. Darin heißt es auch: „Grundvoraussetzung einer funktionierenden und effektiven Verwaltung sind gute, kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Elke Staubach selbst habe in ihrer sehr langen Zeit als Gemeinderätin solche Zerwürfnisse in der Rathausspitze noch nicht erlebt. „Jeder Oberbürgermeister hat bislang die entsprechenden Aufgaben an die Leiter des jeweiligen Dezernats übergeben, ich stelle doch Mitarbeiter ein, weil ich davon ausgehe, dass sie eine gewisse Kompetenz haben.“