Zulagen im Strohgäu Kommunen kämpfen gegen Erziehermangel

Neue Fachkräfte erhalten künftig nur die halbe Zulage. „Wir wollen vermeiden, dass das Bestandspersonal beim Einkommen plötzlich schlechter dasteht und geht“, sagt Jörg Henschke. Zwar rücke der Ganztag bei der Schließzeit näher an die anderen Betreuungsarten heran, trotzdem wolle man ihn abheben. Laut Vögele ist der Unterschied zwischen dem Gehalt mit Schichtzulage und dem in Nicht-Ganztagskitas gering. Die Zulage, die nun Ganztagszulage heißt, wird unterschiedlich bewertet.

Eltern leiden unter dem Personalmangel

Der CDU-Fraktionschef weist darauf hin, dass die Stadt dennoch Personalnot habe. Oliver Nauth fordert eine gerechte Bezahlung für alle. Von „Kannibalisierung“ spricht der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), seine Gemeinde Hemmingen zahlt eine Zulage „bisher nicht“. Täten Kommunen dies, bringe das „natürlich Kommunen, die dies noch nicht machen, in Zugzwang“.

Von der Personalnot betroffene Eltern finden die Kürzung falsch. „Das führt zu großem Unmut und zu großer Unzufriedenheit und signalisiert, das Bestandspersonal sei wichtiger als neues Personal“, sagt Andreas Brommer, Vater von zwei Kitakindern, bei der Bürgerfragestunde. Auch würden gerade in der Spätschicht Erzieher fehlen. „Der Personalmangel ist für Familien ein echtes Problem“, sagt der Korntaler aus Erfahrung. Ihm fehle das Vertrauen, dass mit Nachdruck nach Fachkräften gesucht werde.

Stipendium für Azubis

Exklusiv hat Korntal-Münchingen die Zulage nicht mehr: Ditzingen hat jüngst ein Maßnahmenpaket verabschiedet, um im pädagogischen Bereich Personal zu gewinnen und zu binden. Es gilt bis Ende 2025. So erhalten die Beschäftigten für Tätigkeiten in Randzeiten einen Zeitzuschlag von 20 Prozent, Schülerinnen und Schüler der pädagogischen Fachschulen Stipendien von 200 Euro monatlich – wie in Stuttgart auch.

In Videos stellen sich die Bereiche vor, es gibt das Jobrad, ein Jobticket, eine Radprämie, eine leistungsorientierte Bezahlung: Nach Ansicht der Stadtverwaltung tue sie viel, damit sie ein attraktiver Arbeitgeber ist. „Wir werden weiter kreativ sein“, versichert der Erste Beigeordnete Alexander Noak und betont: „Andere Kommunen ziehen nach.“