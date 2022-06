Fehlende Fachkräfte im Strohgäu Wie Kitas gegen Personalmangel kämpfen

Bonusleistungen fürs Personal?

Die Kommune muss daher andere Lösungen finden. So gibt es Überlegungen, Bonusleistungen in finanzieller Hinsicht einzuführen. Eine Beratung in den Gremien erfolgt laut Schmukal voraussichtlich noch vor den Sommerferien. Um sich im Wettbewerb mit anderen Kommunen hervorzutun, setzt die Stadt auf „attraktive Stellenanzeigen“ im Kampf um das rare Personal. Außerdem versuche man, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Arbeiten für die Beschäftigten angenehm machen, sagt Jens Schmukal. Zum Beispiel ermögliche die Stadt Freistellungen für Leitungsaufgaben über die gesetzlichen Anforderungen hinaus sowie Supervisionen und Coaching der Mitarbeitenden, setze eine hohe Zahl an nicht-pädagogischen Fachkräften zur Unterstützung ein, schaffe mehr Ausbildungsplätze.