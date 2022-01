Korntal-Münchingen Stadt stoppt Vorzeige-Projekt Ökopark

Was nördlich von Müllerheim entstehen soll, ist noch innovativer und umfassender, als es die nachhaltigen Industriegebiete Chinas sind. Im Interview mit unserer Zeitung hatte der mit dem Projekt betraute Freiburger Architekt Wolfgang Frey gesagt: „Der Ökopark wird ein Vorbild sein für nachhaltige, ökologische Quartiersentwicklung. So umgesetzt, wird er international ein unglaublich starkes Statement setzen. In dieser Konsequenz wäre das weltweit einzigartig.“