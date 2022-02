Weissacher Friedhof Warten auf ein Urnengrab

„Es war nötig, dass es einen größeren Umbau gibt“, sagt Pfarrer Nonnenmann, betont auch, dass die Urnengräber auf dem Weissacher Friedhof schlecht lägen und er eine Umgestaltung ausdrücklich begrüßt. Trotzdem: Für die betroffenen Menschen, die auf die Bestattung ihrer Angehörigen warten müssen, wünscht er sich eine andere Zwischenlösung.

Andere Arten der Urnenbestattung weiterhin möglich

Dass Urnenbestattungen auf dem Weissacher Friedhof überhaupt nicht mehr möglich sind, heißt das aber nicht. Wegen der ausstehenden Umgestaltung der Friedhofsfläche sind aktuell nur die Bestattungen in individuellen Urnengräbern eingeschränkt. Eine Bestattung in der Urnengemeinschaftswand sowie in der Urnengemeinschaftsanlage ist weiterhin möglich, betont auch die Gemeinde. Verhinderungsmöglichkeiten, die eine Bestattung gar nicht ermöglichen würden, würden nicht vorliegen, schreibt die Gemeinde auf Anfrage unserer Zeitung.

Wer sich aber nicht für die Alternativen – Urnenwand oder Gemeinschaftsanlage – entscheiden möchte, der muss nun also abwarten. Und das teilweise länger als gedacht: Denn trotz Gemeinderatsbeschluss im April ist auf dem Friedhofsgelände noch nicht viel in Sachen Umgestaltung passiert. Eine Woche nach einer ersten Anfrage der LKZ zum Thema erklärt die Gemeinde im Amtsblatt die Verzögerung mit einer angespannten Marktlage und teuren Materialpreisen. Drei Ausschreibungen habe es insgesamt gegeben, aber die wenigen Angebote, die überhaupt auf dem Rathaus eingetroffen waren, seien deutlich zu teuer gewesen.

Umgestaltung geht nicht voran

Dass sich die Umgestaltung des Friedhofs zieht, bestätigt auch Gemeinderat Horst Klink (Unabhängige Liste), der als Mitglied des Technischen Ausschusses in dem für die Sache zuständigen Gremium sitzt. „Es passiert einfach nichts“, sagt er. Ihn haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen einige Anrufe von Angehörigen erreicht, die von den Verzögerungen betroffen seien.

Wie lange die Einschränkung bei der Urnenbestattung noch anhält, hat die Gemeinde auf mehrfache Nachfrage unserer Zeitung nicht beantwortet. Antworten für betroffene Bürgerinnen und Bürger gibt es dafür im Mitteilungsblatt: Über das Ergebnis der dritten Ausschreibung soll der Gemeinderat im März entscheiden. Stimmt der Gemeinderat dem Angebot zu, könnten die Arbeiten laut Gemeinde zügig starten. Die Bauzeit wird auf etwa 15 Wochen geschätzt. Für die Betroffenen bedeutet das zunächst etwas mehr Gewissheit – und, wenn alles gut läuft, eine Bestattung noch im Jahr 2022.