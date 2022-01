Rutesheimer Friedhof Ort der Trauer für Eltern von Sternenkindern

Idee hat den Steinmetz berührt

Die Bepflanzung ist bereits erfolgt, sagt Markus Sattler vom Bauamt. Den Bau der Traueroase hat der städtische Bauhof übernommen. In der Mitte wurden zwei weiße Marmorplatten aufgestellt, aus deren Zusammenspiel ein Kreuz entsteht. Der beauftragte Steinmetz war von der Idee der Traueroase so berührt, dass er der Stadt lediglich die Materialkosten in Rechnung gestellt hat. Weitere Gestaltungselemente werden ab dem Frühjahr die sternförmig angelegten Blumen- und Rasenflächen sein. Letztere sind als Ruhestätte für die Urnen gedacht. Was nun noch fehlt, sind die Sitzbänke, die aktuell noch eingelagert sind und nach dem Winter aufgestellt werden.

In der Traueroase können Gegenstände und Zeichen des Erinnerns und Gedenkens an der Grabstätte abgelegt werden. Diese können aber vom Friedhofsamt entfernt und entsorgt werden, wenn sie verwelkt, defekt oder mit der Würde des Ortes nicht vereinbar sind.