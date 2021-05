Waldmeisterlauf in Warmbronn Von Ausdauerkönigin bis Dauerwalker

Leonberg - Nein, noch einmal will Alfred Thaler den Waldmeisterlauf in dieser Form nicht erleben. Leicht nachvollziehbar. Schließlich geht der Organisationschef des Warmbronner Laufspektakels davon aus, dass im kommenden Jahr wieder alles so sein wird wie vor Corona. Mit Start und Ziel im Stadion, mit Bambini- und Schülerläufen, mit Zuschauern, mit einer Siegerehrung und mit viel Trubel in und rund um die Staigwaldhalle. Das alles war in diesem Jahr nicht möglich. Und dennoch konnten sich Thaler und seine Helfer kaum retten vor Lob – zum einen, dass überhaupt so etwas wie ein Laufwettbewerb angeboten wurde, zum anderen, weil die Organisation angesichts der Vorgaben bestens funktionierte.