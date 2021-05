Laufangebot der Spvgg Warmbronn Die Waldmeister lassen sich einzeln feiern

„Top organisiert und super ausgeschildert“, lautet der Kommentar des Premierenläufers Tobias Müller. Nur mit seiner Zeit ist der Geschäftsführer des SV Leonberg/Eltingen überhaupt nicht zufrieden. „Ich bin sauer“, sagt er. Von der nicht gerade leistungsfördernden Pollenallergie will er sich aber nicht ausbremsen lassen, versucht es nach dem Auftritt am Samstag tags drauf gleich noch einmal.

Wettbewerb über drei Strecken

Echte Laufenthusiasten kann nichts schrecken. Auch die Anreise aus Darmstadt nicht: Auto geparkt, Startnummer geholt, gelaufen – ab ins Auto und wieder zurück. Es gibt aber auch diejenigen, die sich ihre eigene Challenge zusammenbasteln. Ein Trio hatte den Zwanziger am Wochenende abgehakt. Jetzt sollen in dieser Woche im internen Wettkampf auch noch die beiden kürzeren Strecken absolviert werden.

Ein alter Hase in Warmbronn ist der Leonberger Wolfgang Mehlhose. Um die zehnmal war der Walker aus Leonberg schon dabei. Er vermisst die Verpflegungsstände und das Drumherum. Beim Walken selbst ändert das Coronaformat für ihn aber nichts. „Beim Walken ist das sowieso immer entzerrt“, sagt Mehlhose.

Spontane Moderation

Auch der Waldmeister-Stadionsprecher Achim Seiter hat es sich nicht nehmen lassen, am Samstag vorbeizuschauen. Er kommt mit dem Fahrrad aus Murr angeradelt, hat ein Megafon und eine Kamera dabei und initiiert ganz spontan eine Flash-Mod, wie er es nennt. Die Teilnehmer werden gefilmt und beim Zieleinlauf per Megafon entsprechend gefeiert. Die Bestzeiten halten bislang Steffen Holzer über 20 Kilometer (1:13,56 Stunde) und Andreas Keller (Trumpf) über 10 Kilometer (35:32). Das muss aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Am Wochenende schaffen es über 300 Teilnehmer in die Ergebnisliste (nachzusehen auf www.waldmeisterlauf.de). Die Zahl der Anmeldungen lag am Dienstag bei über 500. Organisator Alfred Thaler ist voller Vorfreude auf die kommenden Tage: „Ich schätze, dass wir 600 noch packen. Es gibt ganz viele, die noch kommen.“