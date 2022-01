Volleyball-Oberliga Ditzinger Weste hat den ersten Fleck

Junges Stuttgarter Team überfordert

Am Tag vor der Backnang-Partie hatte der Tabellenführer die Stützpunktmannschaft MTV Stuttgart III zu Gast. Zwar gelang ein ungefährdeter 3:0-Erfolg, ganz ausschließen wollte der Trainer aber nicht, dass sich die Doppelbelastung in den ersten beiden Sätzen am Folgetag doch bemerkbar gemacht hat. Die junge Stuttgarter Mannschaft konnte lediglich im ersten Spielabschnitt mithalten, der mit 25:21 an die Ditzingerinnen ging. Danach fiel der Gegner regelrecht auseinander und wurde mit 25:13 und 25:9 deklassiert.

Auf die TSF Ditzingen wartet bereits am kommenden Donnerstag die nächste Aufgabe. Im Verbandspokalwettbewerb steht das Viertelfinale auf dem Programm. Um 20 Uhr ist in der Sporthalle der Konrad-Kocher-Schule der TV Rottenburg zu Gast. Der Gegner spielt eine Klasse höher in der Regionalliga und belegt dort derzeit den vorletzten Tabellenplatz. Setzt sich der Oberligist durch, könnte es im Halbfinale zum reizvollen Duell mit dem auf Rang neun stehenden Zweitligavertreter Allianz MTV Stuttgart II kommen – vorausgesetzt, der schaltet zuvor den Regionalligisten DJK Schwäbisch Gmünd aus.

TSF Ditzingen: Pastow, Tötemeier, Rieger, Stefanica, Beuchle, Köck, Becker, Marschall, Wiedemann, Sick, De Chazal Burchard, Busch, Schweigmann.