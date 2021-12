TSF Ditzingen Derzeit ist Volleyball nur ein Hobby

Seit diesem Semester hat sie ein Studium für Online-Medien-Management an der Hochschule für Medien in Stuttgart begonnen. Zudem ist sie dabei, ihrem Körper die notwendige Regenerationszeit zu geben. „Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, um Bänder und Muskeln zu stabilisieren“, sagt Janna Schweigmann.

Mit der Mutter gemeinsam auf dem Feld

Volleyball ist in diesem Jahr nur ein Hobby für sie. Im Sommer spielte sie mit Freundinnen viel Beachvolleyball, derzeit hilft sie bei ihrem Heimatverein TSF Ditzingen in der zweiten Mannschaft aus. „Ich will dabei helfen, den Sprung in die A-Klasse zu schaffen“, erklärt sie.

Da in der ersten Mannschaft jedoch gerade große Personalnot herrscht, sprang Janna Schweigmann dort auch für zwei Spiele gegen die TG Bad Waldsee ein. Im Pokal gab es in der vergangenen Woche einen 3:1-Erfolg, in der Liga am Sonntag ein klares 3:0 (25:23, 25:18, 25:19).

Nach dem siebten Erfolg im siebten Saisonspiel gehen die TSF-Frauen als Tabellenführer in die Winterpause. Janna Schweigmann spielte dort nicht als Mittelblockerin, sondern auf Annahme-Außen. „Auf dieser Position haben mir Spielerinnen gefehlt. Außerdem kann sie so dauerhaft auf dem Spielfeld bleiben und wird nicht gegen die Libera ausgewechselt“, begründet der TSF-Trainer Lothar Benz diesen Kniff.

Netter Nebeneffekt: Im dritten Satz standen erstmals in der Oberliga Tochter und Mutter Britta auf dem Feld, die angesichts der Personalnot ebenfalls aushalf.

Einen Plan hat sie noch nicht

Was Janna Schweigmann in der kommenden Saison machen wird, weiß sie noch nicht. „Ich habe noch keinen Plan“, gibt sie offen zu. „Vielleicht gehe ich zurück in Stuttgarts zweite Mannschaft“. Erst mal will sie ein Jahr Pause machen und den Spaß am Volleyball zurückgewinnen.

Am vergangenen Mittwoch hat sie sich in der Scharrena den überraschenden 4:1-Erfolg von Allianz MTV Stuttgart im CEV-Pokalspiel gegen Busto Arsizio angesehen. „Da hat es schon wieder ein bisschen gekribbelt und Lust auf Bundesliga-Volleyball gemacht“, sagt die 19-Jährige.