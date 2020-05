Attila Kalman Ein begnadeter Musiker mit vielen Facetten

Attila Kalman arbeite in der klassischen Kirchenmusik und der christlichen Popularmusik gleichermaßen auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau und verbinde die Musikstile auf hervorragende Weise im Gottesdienst und in den vom ihm verantworteten Konzertreihen, so Hanke. Er leiste als Kirchenmusiker hier eine beispielhafte „brückenbauende Arbeit“. Seit seinem Dienstantritt in Leonberg im Jahr 2006 verantwortet er die monatliche Reihe „Stunde der Kirchenmusik“ in der Stadtkirche.