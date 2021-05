Verkehr in Weil der Stadt Lärmschutz geht in die nächste Phase

Beispielsweise in der Grabenstraße, in der Paul-Reusch-Straße, in der Merklinger Straße oder in der Hauptstraße von Merklingen. Ende des vergangenen Jahres hatte ein Verkehrsplaner im Gemeinderat klar gestellt, dass die Kommune dringend etwas tun müsse. Die Räte stimmten im ersten Schritt – nach regen Diskussionen – einer Temporeduzierung zu. Die finalen Entscheidungen werden dann das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt in Böblingen treffen, weil es sich um Kreis- und Landstraßen handelt. Sie werden auch veranlassen, dass entsprechende Verkehrsschilder aufgestellt werden. Bis dahin dauert es aber noch.