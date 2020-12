Verkehr in Weil der Stadt Tempo 30 für die ganze Stadt beantragt

AfD-Stadtrat Christian Pfaundler stellt infrage, ob die Temporeduzierung überhaupt sinnvoll ist. „Gibt es denn einen Nachweis, dass das den Lärm reduziert“, will er wissen. „In der Grabenstraße kann man doch heute schon oft nur zehn Stundenkilometer fahren.“ Für die Temporeduzierung sprechen sich vor allem die Grünen aus. „Lärm ist definitiv gesundheitsschädlich“, sagt deren Fraktionsvorsitzender Alfred Kappler. „Und der Verkehr hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen.“

Anwohner könnten Schutz einklagen

Ob für oder gegen Tempo 30 – der Bürgermeister weist in der Sitzung wiederholt darauf hin, dass er kein Ermessen sieht. „Das Ingenieurbüro hat das auf einer Datengrundlage des Landes berechnet“, sagt Christian Walter. „Meine Bitte ist: Akzeptieren Sie die wissenschaftlichen Fakten.“

FDP-Stadtrat Hans Dieter Scheerer, im Hauptberuf Rechtsanwalt, ergänzt, dass die Anwohner sich den Lärmschutz eventuell einklagen könnten. „Die Verwaltung ist verpflichtet, tätig zu werden“, sagt Scherer. Die Anwohner hätten einen Anspruch auf Schutz. „Wir sind da nicht so frei, wie wir uns das wünschen würden.“

Am Ende stimmt die Mehrheit der Räte dem Antrag auf Temporeduzierung zu. Allerdings – gegen den Antrag des Bürgermeisters – zunächst nur als Probebetrieb.

Info: Wo soll das Tempo überall sinken im Stadtgebiet?

In Weil der Stadt ist die Temporeduzierung beantragt für die Grabenstraße (vom Heilig-Kreuz-Knoten bis zum Abzweig Schafhausener Straße), für die Paul-Reusch-Straße und für die Merklinger Straße. Nachts soll es die Temporeduzierung in der Malmsheimer und der Leonberger Straße geben, und zwar ab dem Abzweig Paul-Reusch-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Leonberg. Nachts soll ebenfalls in der Max-Caspar-Straße das Tempo sinken, vom Ort bis hoch zum Abzweig Emil-Haag-Straße.



In Merklingen ist die Temporeduzierung beantragt für die Hauptstraße zwischen dem Fußgängerüberweg Karlstraße und der Ortsmitte mit Weiterführung in der Hausener Straße bis zum Gasthof Traube, eventuell auch weiter bis zum Merklinger Ortsausgang. Auch in der Mittleren Straße soll das Tempo sinken.



In Münklingen ist die Temporeduzierung beantragt für die Böblinger Straße und die Liebenzeller Straße, zwischen der Begonienstraße und dem Alten Weg.



In Hausen ist die Temporeduzierung beantragt für die Würmtalstraße ab dem Abzweig Lehninger Straße bis zum Hausener Ortsausgang und für die Heimsheimer Straße von der Ortsmitte bis zum Abzweig der kleinen Straße Netzwiesen.