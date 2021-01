Weil der Stadt - Für Weil der Städter ist das keine Überraschung. An der Kreuzung bei der Heilig-Kreuz-Kapelle herrscht am meisten Verkehr in der Stadt. 21 800 Autos fahren dort pro Tag, hat ein Gutachten ergeben. Und es werden mehr: Bis 2035 wird erwartet, dass der Verkehr um 21 Prozent zunimmt. „Die Fertigstellung der B 464 hat leider nicht die gewünschte Entlastung für Weil der Stadt gebracht“, stellt Verkehrsplaner Hendrik Arnold vom Ludwigsburger Büro Kölz fest.