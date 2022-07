Verkehr in Leonberg Kein Extra-Radweg vor Bosch-Neubau

Offenes Stadtquartier

Shared Space nennt sich so etwas neudeutsch. Die Stadträte konnten sich mit diesem „geteilten Raum“ damals gut anfreunden. Schließlich macht die Poststraße im jetzigen Zustand einen eher rustikalen Eindruck, der kaum zu dem offenen Quartier mit Campus-Charakter passt, das der Konzern an seiner neuen Weltzentrale für Assistenzsysteme realisieren will.