Bosch-Neubau in Leonberg Ein Streit, der Folgen haben könnte

Wie man es macht, ist es falsch. Dieses ernüchternde Fazit könnte man ziehen, blickt man auf den quasi aus dem Nichts entstandenen Streit, wie künftig die Poststraße in Leonberg aussehen soll. Doch ganz so einfach ist es eben nicht. Dass die Verbindungsstrecke zwischen der Handelsachse Römerstraße und Alt-Eltingen einen anderen Charakter bekommen wird, war klar. Bosch hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Projekt Entwicklungszentrum nicht als geschlossenen Neubau begreift, sondern als Konzeption eines Stadtquartiers. Mit dieser Vorstellung ist der Konzern weder an der Rathausspitze noch im Gemeinderat auf taube Ohren gestoßen.