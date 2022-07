Neuer Streit in Leonberg Bosch-City ohne eigenen Radweg?

Ein boomendes Zukunftsgeschäft. Die alten Bosch-Gebäude waren längst viel zu klein geworden für die Tüftler aus der ganzen Welt, die in der Poststraße an den Fahrassistenten arbeiten. Zum Glück waren in der Nachbarschaft einige Grundstücke zu haben. Also hatte sich das Bosch-Management entschieden, großflächig zu erweitern: Gegenüber der alten Gebäude entsteht ein terrassenförmiger Neubau, der nicht nur den Bosch-Leuten dienen, sondern als Campus ein neues Stadtviertel werden soll. In direkter Nachbarschaft sind weitere Bauten vorgesehen, darunter ein großer Veranstaltungssaal: Bosch-City in Leo-Downtown.