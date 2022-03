Verband mit Sitz in Rutesheim Stuckateure gehen eigene Wege

„Bei den Themen des Stuckateure gab es in der Bundesfachgruppe in vielen Punkten so gut wie keinen Einklang“, sagt Thomas Arnold, der Geschäftsführer des Fachverbandes der Stuckateure für Ausbau und Fassade. Dieser hat seinen Sitz im neuen Branchenzentrum Ausbau und Fassade in Rutesheim in der Siemensstraße. „Es ging immer um viel zu viele Themen, die die Belange der Stuckateure nicht berücksichtigt haben, da haben wir die Konsequenzen gezogen und uns dafür entschieden, nun selbst unsere Mitglieder vor der Bundespolitik zu vertreten“, sagt Thomas Arnold im Rückblick auf den Austritt. Ein Mitglied im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ist der SAF-Fachverband aber weiterhin.