Rutesheim Umweltschutz fängt bei der Dämmung an

In der Gesellschaft verändere sich zum Glück etwas, sagte König. Dass ein Klimawandel stattfinde, sei wohl nun in allen Köpfen angekommen. Wer noch Zweifel habe, den lade er zu sich in in den Schwarzwald ein, sagte der Chef des in vierter Generation geführten Stuckateurbetriebes aus Bad Herrenalb. „Die Wälder, die nicht vertrocknen, werden von den Borkenkäfern zerstört – das sind alles Auswirkungen des Klimawandels“, ist der Stuckateurmeister überzeugt. Dem be­drückenden Gefühl, dass sich etwas zum Schlechten verändere, könne man sich nicht mehr entziehen.