Unwetter in Weissach Die Ruhe nach dem Hagelsturm

Auf dem Flachter Schulhof und vor der Villa Kunterbunt lag am Donnerstag Hagel. Foto: Otto/LKZ

Viele sind glimpflich davongekommen

Das letzte große Unwetter in dieser Heftigkeit ist vor mehr als zehn Jahren über Weissach hinweggefegt. Die Schadensfälle, erinnert sich Marquardt, waren damals aber deutlich schlimmer. „Viele haben daraus gelernt und Vorkehrungen getroffen.“ Hans Böhmler von der Metzgerei Böhmler in Weissach kann das nur bestätigen: „Ich bin hier schon zweimal komplett abgesoffen, in den Achtzigern einmal und dann 2007“, erzählt er. In der Folge ließ er unter anderem Kellerschächte abdichten, die Lichtkanäle erhöhen und an der Eingangstür zur Metzgerei einen Hochwasserschutz einbauen. „Das Gebäude war am Mittwoch wie eine Insel, überall herum war Wasser. Ohne diese Vorkehrungen wäre das ganze Haus voll gewesen.“ So aber hatte er „nur“ etwa 20 Zentimeter hoch das Wasser im Keller stehen. Kein Vergleich zu den Schadenssummen von vor knapp 15 Jahren, die sogar in den sechsstelligen Bereich gingen.

Eher glimpflich davongekommen sind auch die Bäckerei Clement in Weissach und Flacht sowie die Flachter Sparkassenfiliale. „Wir hatten Glück“, heißt es aus der Bäckerei. In Weissach sei ein bisschen Wasser in den Keller eingedrungen, in Flacht, wo es besonders schlimm gehagelt hatte, kam etwas Wasser in die Filiale, aber nicht viel. „Der viele Hagel hat vor der Tür wie ein Damm gewirkt, der das meiste Wasser abgehalten hat.“ Auch Rolf Bentel, dessen Bentelmühle in Flacht direkt am Strudelbach liegt, hatte Glück: „Wir hatten Gott sei Dank kein Hochwasser im Laden“, erzählt er am Donnerstagmittag. Am Bach auf Höhe der Mühle seien vor Jahren Steinmauern gebaut worden. „Die haben uns gerettet.“ Beobachten konnte er aber, wie unweit der Mühle ein Auto in den Wassermassen feststeckte.