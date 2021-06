Unwetter mit Hagel über Weissach und Flacht Kurz aber heftig

Die Feuerwehr Weissach war daher in voller Besatzung, also mit allen 50 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, im Einsatz, um der Wassermassen Herr zu werden. Bis circa 18 Uhr verzeichnete der Kommandant 35 Wassereinsätze, also auszupumpende Keller. „Das waren aber nur die mit mehr als zehn Zentimetern, wo wirklich Gefahr im Verzug ist.“ Die Zahl der Wasserschäden insgesamt sei also deutlich höher. Hinzu kamen drei Sturmschäden – umgestürzte Bäume oder Äste auf einem Haus, einem Auto und einer Straße – sowie drei weitere Hilfseinsätze und ein Rettungseinsatz: Ein Auto war von der Straße abgekommen und in den Bachlauf geraten, weil der Fahrer den Weg nicht mehr gesehen hatte, und wurde vom Strudelbach ein Stück mitgerissen. „Der Mann kam nicht mehr raus und drohte zu ertrinken.“

Doch so schlimm die Straßen und Gullys zeitweise auch aussahen: „Wenn die Abläufe im Kanal und im Strudelbach wieder frei sind, fließt das ziemlich schnell wieder ab“, erklärt Marquardt. Daher hatte die Feuerwehr auch alle Hände voll zu tun, um die Bachabläufe freizuräumen. Wenn diese bei einem Unwetter verstopfen, tritt der Bach über die Ufer.

Bei der Frage nach einem vergleichbaren Ereignis muss Holger Marquardt erst mal überlegen. „Ich glaube, in dem Umfang hatten wir so etwas zuletzt vor zehn Jahren.“ Und er wolle auch hoffen, dass das ein Ereignis bleibt, das einem nicht öfter als alle zehn Jahre begegnet.