Unverpackt-Laden in Renningen Der Kundenstamm muss wachsen

Mit diesen Schwierigkeiten ist der Renninger Laden nicht allein, weiß Christine Berg. Vor allem kleine, inhabergeführte Geschäfte habe die Coronakrise hart getroffen, da sind die Unverpackt-Läden ganz vorne mit dabei. Die Eröffnung in dieser Zeit war ein mutiger Schritt. Hergen Blase, der einen Unverpackt-Laden in Ludwigsburg betreibt, musste Ende August seinen Zweitladen in Stuttgart schließen. Bei Tante M. in Stuttgart-Sillenbuch und selbst bei Schüttgut im Stuttgarter Westen wurde das Personal zum Teil drastisch reduziert. Auch das Unternehmen Fridi, das Läden in Tübingen und Reutlingen betreibt, fürchtet um die Existenz.

Veranstaltungen und Workshops im Café

Als zusätzlichen Anreiz für Besucher organisieren die Akteure in Renningen Aktionen und Veranstaltungen im Laden. Unter anderem gab es bereits ein paar Lesungen für Kinder und Erwachsene sowie eine Info-Veranstaltung der Hilfsorganisation „Hoffnung für Niger“, die in einer der ärmsten Regionen des Kontinents Hilfe zur Selbsthilfe betreibt.

Die Resonanz dabei sei möglicherweise wegen der Platzierung in den Pfingstferien sehr verhalten ausgefallen. Davon lassen sich die Akteure aber nicht entmutigen. Weitere Veranstaltungen sind bereits geplant. Das in den Laden integrierte Café ist mittlerweile auch weiter ausgebaut worden. „Wir hoffen, dass das als gemütlicher Treffpunkt auch für diejenigen attraktiv ist, die mit dem Unverpackt-Laden selbst vielleicht noch nicht so viel anfangen können.“ Außerdem sind noch Workshops in Planung, zum Beispiel zum Selbermachen von Seife oder Deo. „Uns ist wichtig, dass wir das Lebensgefühl, das dahintersteht, glaubhaft vorleben und zeigen, dass das auch Spaß machen kann.“

Geöffnet Der Unverpackt-Laden liegt an der Hauptstraße 26 in Renningen. Die Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9 bis 13 Uhr, zusätzlich Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18.30 Uhr. Freitags ist durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Von Konzerten bis zur Solarberatung

Mehr als einkaufen

Im Renninger Unverpacktladen gibt finden immer wieder Veranstaltungen statt, darunter Vorlesungen, Workshops und Konzerte.

Was ist Pois?

Der Unverpacktladen ist eine von etwa 40 Pois-Abholstellen in Süddeutschland. Verkauft werden fair gehandelte Waren von kleinbäuerlichen Erzeugern aus Portugal und den Azoren. Matthias Kästner, Gründer von Pois, informiert am Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr über das Projekt.

Konzert

Das deutsch-argentinische Musikerduo Viviéndola verbindet südamerikanisches Temperament mit deutschem Chanson. Am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr, treten Inga Bachmann und Lalo Martínez in Renningen auf.

Vorlesung

Am Mittwoch, 14. September, wird von 16.30 bis 18.30 Uhr aus Cornelia Funkes Roman „Drachenreiter“ gelesen.

Klimakrise

Eine „Psychologist for future“ spricht am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr über die Psychologie der Klimakrise. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Solarberatung

Am Freitag, 24. September, 19.30 Uhr, stellt sich die neue ehrenamtliche Bürgersolarberatung Renningen vor. Sie ist aus dem AK Klimaschutz der Renninger Agenda hervorgegangen. Die Mitglieder wollen unabhängig und neutral über Photovoltaikanlagen informieren und zeigen, was man bei der Anschaffung beachten sollte.