Unverpackt-Laden in Renningen Den Verpackungsmüll erst gar nicht entstehen lassen

Selbst die Waren abfüllen

Tochter Liliane, die mit drei großen Orangen in den Händen auf dem Weg zur Kasse ist, fügt hinzu: „Man muss sich ja nur anschauen, wie viel Plastik in den Weltmeeren herumschwimmt.“ Sie interessiert sich vor allem für das Angebot an veganen Lebensmitteln, das in großer Menge vorrätig ist: Nudeln, Reis, Müsli, Mehl, Nüsse, Getreide, Hülsenfrüchte oder auch Süßigkeiten. Aus den an der Wand angebrachten Lebensmittelspendern können die Kunden selbst die Waren in der gewünschten Menge abfüllen.